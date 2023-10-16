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Антикорупційні чистки в Китаї: заарештовано колишнього голову Bank of China

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 13:04
Антикорупційні чистки в Китаї: заарештовано колишнього голову Bank of China - Фото
Фото: ЄРА

Колишнього голову Bank of China — одного з чотирьох найбільших державних банків Китаю — заарештовано за підозрою в корупції. Про це повідомляє ВВС.

Лю Лянге очолював Bank of China з 2019-го по 2023 рік, подав у відставку в березні цього року, а через кілька тижнів влада оголосила, що Лю пред'явлені звинувачення в корупції.

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Лю є одним із найбільш високопосадових банкірів, якому висунуто звинувачення в ході масштабної антикорупційної кампанії у фінансовому секторі, ініційованої у квітні головою КНР Сі Цзіньпіном.

Декілька високопоставлених фінансових керівників державних банків вже були оштрафовані, ув'язнені або перебувають під слідством, а колишнього голову China Life Insurance Ван Біня було засуджено до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення за хабарництво.

Арешт Лю стався приблизно через тиждень після того, як його виключили з Комуністичної партії Китаю після звинувачень з боку головного органу боротьби з корупцією — Центральної комісії Китаю з перевірки дисципліни.

Регулятор звинуватив Лю у незаконній видачі кредитів, ввезенні в країну заборонених видань та використанні свого становища в банку для отримання хабарів та інших привілеїв, таких як запрошення до приватних клубів та гірськолижних курортів.

До призначення головою Bank of China Лю обіймав керівні посади у центральному банку Китаю та Експортно-імпортному банку Китаю.

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Роман Бриль
китайкорупціяBank of Chinaбанкір
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