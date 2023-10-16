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Антикоррупционные чистки в Китае: арестован бывший глава Bank of China

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 13:04
Антикоррупционные чистки в Китае: арестован бывший глава Bank of China - Фото
Фото: ЕРА

Бывший глава Bank of China — одного из четырех крупнейших государственных банков Китая — арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ВВС.  

Лю Лянге возглавлял Bank of China с 2019-го по 2023 год, подал в отставку в марте этого года, а несколько недель спустя власти объявили, что Лю предъявлены обвинения в коррупции.

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Лю является одним из самых высокопоставленных банкиров, которому выдвинуты обвинения в ходе масштабной антикоррупционной кампании в финансовом секторе, инициированной в апреле главой КНР Си Цзиньпином.

Несколько высокопоставленных финансовых руководителей государственных банков уже были оштрафованы, заключены в тюрьму или находятся под следствием, а бывший глава China Life Insurance Ван Бинь был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за взяточничество.

Арест Лю состоялся примерно через неделю после того, как он был исключен из Коммунистической партии Китая после обвинений со стороны главного органа по борьбе с коррупцией — Центральной комиссии Китая по проверке дисциплины.

Регулятор обвинил Лю в незаконной выдаче кредитов, ввозе в страну запрещенных изданий и использовании своего положения в банке для получения взяток и других привилегий, таких как приглашения в частные клубы и на горнолыжные курорты.

До назначения главой Bank of China Лю занимал руководящие должности в центральном банке Китая и Экспортно-импортном банке Китая. 

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Роман Брыль
коррупцияКитайбанкирBank of China
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