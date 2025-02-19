В Китае к смертной казни приговорили бывшего вице-президента крупнейшего банка в мире
В Китае бывшего вице-президента банка Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунли приговорили к смертной казни за получение взяток с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщает Bloomderg.
Власти КНР начали расследование в отношении Чжана в конце 2023 года. В 2024-м его арестовали по обвинению во взяточничестве. Расследование показало, что Чжан получил взятки на сумму 177 млн юаней (свыше $24 млн) в период с 2011 по 2022 год в обмен на содействие получению кредитов.
Чжан перешел в ICBC, крупнейший в мире банк по активам, в 2010 году из Deutsche Bank. Он стал первым банкиром иностранного кредитора, нанятым на руководящий пост в одном из государственных банков Китая.
По данным местных медиа, в 2018 году Чжан ушел из банка из-за семейных проблем и присоединился к частной инвестиционной компании Hopu Investment Management как сопредседатель.
Глава Китая Си Цзиньпин сосредоточился на борьбе с финансовыми рисками, поскольку его администрация пытается стабилизировать вторую по величине экономику мира.
Многолетняя кампания Си по борьбе с коррупцией привела к отстранению от должностей более 1,5 млн чиновников. В последние годы она набрала темп.
Среди оказавшихся под следствием высокопоставленных финансовых руководителей – Ван Бинь, бывший глава Bank of China, одного из четырех крупнейших государственных банков Китая, и Тянь Хуйюй, бывший президент China Merchants Bank Co. Оба были приговорены к смертной казни условно.
- В апреле 2024 года во Вьетнаме суд вынес смертный приговор 67-летней миллиардерше Чионг Ми Лан. Ее обвинили в мошенничестве на $12 млрд.
- В мае в Китае приговорили к казни экс-главу China Huarong International Holdings Бая Тяньхуэя. Его обвинили во взяточничестве на $153 млн.