Во Вьетнаме приговорили к смертной казни 67-летнюю миллиардершу

Магнатку в сфере недвижимости Чыонг Ми Лан обвинили в мошенничестве на $12 млрд

Фото: SaiGon News/X

Во Вьетнаме суд вынес смертный приговор 67-летней миллиардерше Чыонг Ми Лан. Ее обвинили в мошенничестве на $12 млрд, пишет Bloomberg.

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Чыонг Ми Лан, глава Van Thinh Phat Group, была арестована в 2022 году. Теперь ей предъявили обвинения, в том числе в подкупе государственных чиновников и нарушении правил банковского кредитования.

Основное дело против нее заключалось в том, что Лан присвоила $12 млрд Saigon Commercial Bank (SCB) в период с февраля 2018 года по октябрь 2022 года.

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Эта сумма превышает рыночную капитализацию большинства вьетнамских банков. Арест Лан, сначала по обвинению в мошенничестве с облигациями, привел к панике среди вкладчиков SCB, что спровоцировало массовое изъятие средств из банка. В результате Государственный банк Вьетнама взял под свой контроль кредитора.

Риэлторская компания Лан VTP владеет одними из самых престижных объектов недвижимости в коммерческом центре бывшей столицы страны Хошимина. Во время судебного разбирательства Лан предложила передать несколько активов своей семьи, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный Saigon Commercial Bank.

Лан заявила, что она не нарушала закон намеренно и не причиняла вреда государству и вкладчикам.

Пятинедельный судебный процесс проходил в условиях строгой безопасности. Всего по этому делу предстали перед судом 86 обвиняемых, в том числе муж Лан, гонконгский бизнесмен Эрик Чу, и племянница генерального директора VTP Труонг Хюэ Ван.

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Агентство Reuters в марте писало, что бизнесвумен обвиняют в создании финансовой пирамиды на $20 млрд. Это около 5% ВВП Вьетнама.

Сообщалось, что Чыонг Ми Лан платила представителям власти за избежание судебного преследования. В частности, старший инспектор Государственного банка Вьетнама получил взятку в размере более $5 млн.

Смертный приговор в коммунистическом Вьетнаме можно получить за 22 преступления, включая убийство, вооруженное ограбление, торговлю наркотиками, изнасилование, сексуальное насилие над детьми, а также ряд экономических преступлений, таких как взяточничество и коррупция, растрата.

Последний широко разрекламированный смертный приговор по обвинению в коррупции был вынесен в 2013 году, когда два бывших руководителя компании Vietnam National Shipping Lines были признаны виновными в растрате.