У В'єтнамі засудили до страти 67-річну мільярдерку

Магнатку у сфері нерухомості Чионг Мі Лан звинуватили у шахрайстві на $12 млрд

Фото: SaiGon News/X

У В'єтнамі суд виніс смертний вирок 67-річній мільярдерці Чионг Мі Лан. Її звинуватили у шахрайстві на $12 млрд, пише Bloomberg.

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Чионг Мі Лан, голову Van Thinh Phat Group, заарештували 2022 року. Тепер їй пред'явили звинувачення, зокрема у підкупі державних чиновників та порушенні правил банківського кредитування.

Основна справа проти неї полягала в тому, що Лан привласнила $12 млрд Saigon Commercial Bank (SCB) у період з лютого 2018 року до жовтня 2022 року.

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Ця сума перевищує ринкову капіталізацію більшості в'єтнамських банків. Арешт Лан, спочатку за звинуваченням у шахрайстві з облігаціями, призвів до паніки серед вкладників SCB, що спровокувало масове вилучення коштів із банку. Внаслідок цього Державний банк В'єтнаму взяв під свій контроль кредитора.

Рієлторська компанія Лан VTP володіє одними з найпрестижніших об'єктів нерухомості в комерційному центрі колишньої столиці країни Хошиміна. Під час судового розгляду Лан запропонувала передати кілька активів своєї родини, щоб компенсувати збитки, завдані Saigon Commercial Bank.

Лан заявила, що вона не порушувала закон навмисно і не завдавала шкоди державі та вкладникам.

П'ятитижневий судовий процес відбувався в умовах суворої безпеки. Всього у цій справі постали перед судом 86 обвинувачених, зокрема чоловік Лан, гонконгський бізнесмен Ерік Чу, та племінниця генерального директора VTP Труонг Хюе Ван.

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Агентство Reuters у березні писало, що бізнесвумен звинувачують у створенні фінансової піраміди на $20 млрд. Це близько 5% ВВП В'єтнаму.

Повідомлялося, що Чионг Мі Лан платила представникам влади, щоб уникнути судового переслідування. Зокрема, старший інспектор Державного банку В'єтнаму отримав хабар у розмірі понад $5 млн.

Смертний вирок у комуністичному В'єтнамі можна отримати за 22 злочини, зокрема вбивство, збройне пограбування, торгівлю наркотиками, зґвалтування, сексуальне насильство над дітьми, а також низку економічних злочинів, таких як хабарництво та корупція, розтрата.

Останній широко розрекламований смертний вирок за звинуваченням у корупції був винесений у 2013 році, коли двох колишніх керівників компанії Vietnam National Shipping Lines було визнано винними у розтраті.