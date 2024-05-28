В Китае приговорили к смертной казни второго за три года руководителя крупной финкомпании
В Китае к смертной казни приговорен бывший генеральный директор финансовой компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэй. По сообщению государственного информагентства Синьхуа, Бай совершил "серьезные преступления" и в период с 2014 по 2018 год получил "огромную сумму" взяток на общей величиной 1,1 млрд юаней ($153 млн).
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Лай Сяомин, бывший глава совета директоров China Huarong, был казнен в январе 2021 года после того, как суд признал его виновным в получении взяток на общую сумму 1,78 млрд юаней ($251 млн) в период с 2008 по 2018 год.
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Глава Китая Си Цзиньпин сконцентрировался на борьбе с финансовыми рисками, поскольку его администрация пытается стабилизировать вторую по величине экономику мира, пишет Bloomberg.
Многолетняя кампания Си по борьбе с коррупцией привела к отстранению от должностей более 1,5 млн чиновников. В последние годы она набрала темп.
Среди оказавшихся под следствием высокопоставленных финансовых руководителей – Ван Бинь, бывший глава Bank of China, одного из четырех крупнейших государственных банков Китая, и Тянь Хуйюй, бывший президент China Merchants Bank Co. Оба были приговорены к смертной казни условно.
Большинству китайских чиновников и руководителей, которым грозит смертный приговор по обвинению в коррупции, в последние годы получили отсрочку. Однако, это не касается бывших руководителей China Huarong. Совершенные ими преступления власти сочли очень серьезными.
- В апреле 2024 года во Вьетнаме суд вынес смертный приговор 67-летней миллиардерше Чионг Ми Лан. Ее обвинили в мошенничестве на $12 млрд.