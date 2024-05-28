У Китаї засудили до страти другого за три роки керівника великої фінкомпанії
У Китаї до страти засудили колишнього генерального директора фінансової компанії China Huarong International Holdings Бая Тяньхуея. За повідомленням державного інформагентства Сіньхуа, Бай скоїв "серйозні злочини" і в період 2014 – 2018 років отримав "величезну кількість" хабарів на загальну суму 1,1 млрд юанів ($153 млн).
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Лай Сяомін, колишній голова ради директорів China Huarong, був страчений у січні 2021 року після того, як суд визнав його винним в отриманні хабарів на загальну суму 1,78 млрд юанів ($251 млн) у період 2008 – 2018 років.
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Глава Китаю Сі Цзіньпін зосередився на боротьбі з фінансовими ризиками, оскільки його адміністрація намагається стабілізувати другу за величиною економіку світу, пише Bloomberg.
Багаторічна кампанія Сі з боротьби з корупцією призвела до усунення з посад понад 1,5 млн урядовців. Останніми роками вона набрала темп.
Серед високопоставлених фінансових керівників, які опинилися під слідством, – Ван Бінь, колишній голова Bank of China, одного з чотирьох найбільших державних банків Китаю, і Тянь Хуйюй, колишній президент China Merchants Bank Co. Обидва були засуджені до страти умовно.
Більшості китайських чиновників і керівників, яким загрожує смертний вирок за звинуваченням у корупції, останніми роками було надано відстрочку. Проте це не стосується колишніх керівників China Huarong. Вчинені ними злочини влада визнала дуже серйозними.
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