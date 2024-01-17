Україна планує створити Банк реконструкції з BlackRock та JP Morgan та капіталом $1 млрд
Банк реконструкції України, до створення якого Київ залучив найбільші інвесткомпанії світу BlackRock та JPMorgan Chase, може бути готовим до запуску протягом року. Капітал банку становитиме близько $1 млрд, пише Reuters.
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JPMorgan Chase – найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до "Великої четвірки" найбільших банків США. Здійснює діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, управління приватними капіталами.
Спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка була присутня на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, заявила, що все ще залишається багато питань "про те, що можливо сьогодні, а що безперечно можливо в майбутньому, коли настане післявоєнний період".
Пріцкер особливо відзначила фонд, що створюється JPMorgan і BlackRock. За її словами, вони вказали, що мають "ранній інтерес з боку деяких далекоглядних інвесторів, які, можливо, готові піти на більший ризик, ніж, скажімо, пенсійний фонд".
Напередодні в Давосі президент Володимир Зеленський провів зустріч із найбільшими фінансовими фондами світу, зокрема з генеральним директором JPMorgan Джеймі Даймоном та іншими старшими керівниками JPMorgan, топменеджментом BlackRock, керівниками Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell та ArcelorMittal.
Глава держави висловив сподівання, що світові фінансові фонди допоможуть залучити в українську економіку велику кількість світових інвесторів та корпорацій.
"Саме тут ми бачимо вашу безпосередню роль прямо зараз. Я знаю, ви активно співпрацюєте з нашою командою. З нетерпінням чекаю конкретного результату", – сказав Зеленський.
- У листопаді 2022 року Міністерство економіки підписало з BlackRock меморандум про створення спеціальної платформи для залучення приватного капіталу для відновлення України.
- За оцінками Мінекономіки, для "економічного дива" Україні потрібні інвестиції розміром $70-80 млрд на рік.