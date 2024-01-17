Україна планує створити Банк реконструкції з BlackRock та JP Morgan та капіталом $1 млрд

В Офісі президента вважають, що банк може бути готовий до запуску за п'ять-шість місяців

Зустріч президента України Володимира Зеленського із найбільшими фінансовими фондами світу. Всесвітній економічний форум у Давосі, січень 2024 року. Фото - Офіс президента

Банк реконструкції України, до створення якого Київ залучив найбільші інвесткомпанії світу BlackRock та JPMorgan Chase, може бути готовим до запуску протягом року. Капітал банку становитиме близько $1 млрд, пише Reuters.

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Віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд повідомив, що компанія допомагала Україні в переговорах щодо пошуку грошей у банків розвитку чи основних країн-донорів для зниження ризиків для приватних інвестицій.

BlackRock – міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку у США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу та найбільша у світі за розміром активів в управлінні.

– міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку у США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу та найбільша у світі за розміром активів в управлінні. JPMorgan Chase – найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до "Великої четвірки" найбільших банків США. Здійснює діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, управління приватними капіталами.

"Ми хочемо бути готовими до розгортання принаймні з м'якими зобов'язаннями з боку країн-донорів", – сказав Гільдебранд.

За його словами, для мобілізації активів BlackRock, що складаються з пенсійних фондів, необхідно буде знизити ризик до рівня Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

"Ці гроші не можна інвестувати у підприємства з дуже високим ризиком", – пояснив Гільдебранд.

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма вважає, що банк може бути готовий до запуску через п'ять-шість місяців.

"У нас є щонайменше $500 млн виділеного капіталу – я думаю, це буде близько $1 млрд зобов'язань", – заявив Шурма.

З приблизно 280 проєктів, які подали заявки на участь у фонді, BlackRock та JPMorgan визнали від 25 до 30 такими, які можна серйозно розглянути, додав він.

Спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка була присутня на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, заявила, що все ще залишається багато питань "про те, що можливо сьогодні, а що безперечно можливо в майбутньому, коли настане післявоєнний період".

Пріцкер особливо відзначила фонд, що створюється JPMorgan і BlackRock. За її словами, вони вказали, що мають "ранній інтерес з боку деяких далекоглядних інвесторів, які, можливо, готові піти на більший ризик, ніж, скажімо, пенсійний фонд".

Напередодні в Давосі президент Володимир Зеленський провів зустріч із найбільшими фінансовими фондами світу, зокрема з генеральним директором JPMorgan Джеймі Даймоном та іншими старшими керівниками JPMorgan, топменеджментом BlackRock, керівниками Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell та ArcelorMittal.

Глава держави висловив сподівання, що світові фінансові фонди допоможуть залучити в українську економіку велику кількість світових інвесторів та корпорацій.

"Саме тут ми бачимо вашу безпосередню роль прямо зараз. Я знаю, ви активно співпрацюєте з нашою командою. З нетерпінням чекаю конкретного результату", – сказав Зеленський.