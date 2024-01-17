Украина планирует создать Банк реконструкции с BlackRock и JP Morgan и капиталом $1 млрд
Банк реконструкции Украины, к созданию которого Киев привлек крупнейшие инвесткомпании мира BlackRock и JPMorgan Chase, может быть готов к запуску в течение года. Капитал банка составит около $1 млрд, пишет Reuters.
JPMorgan Chase – самый большой по размерам активов банковский холдинг США. Принадлежит к "Большой четверке" крупнейших банков США. Осуществляет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами.
Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, присутствовавшая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, заявила, что все еще остается много вопросов "о том, что возможно сегодня, а что определенно возможно в будущем, когда наступит послевоенный период".
Прицкер особо отметила фонд, создаваемый JPMorgan и BlackRock. По ее словам, они указали, что у них есть "ранний интерес со стороны некоторых дальновидных инвесторов, которые, возможно, готовы пойти на больший риск, чем, скажем, существующий пенсионный фонд".
Накануне в Давосе президент Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими финансовыми фондами мира, в частности, с генеральным директором JPMorgan Джейми Даймоном и другими старшими руководителями JPMorgan, топ-менеджментом BlackRock, руководителями Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell и ArcelorMittal.
Глава государства выразил надежду на то, что мировые финансовые фонды помогут привлечь в украинскую экономику большое количество мировых инвесторов и корпораций.
"Именно здесь мы видим вашу непосредственную роль прямо сейчас. Я знаю, вы активно сотрудничаете с нашей командой. С нетерпением жду конкретного результата", – сказал Зеленский.
- В ноябре 2022 года Министерство экономики подписало с BlackRock меморандум о разработке специальной платформы для привлечения частного капитала для восстановления Украины.
- По оценкам Минэкономики, для "экономического чуда" Украине нужны инвестиции в размере $70-80 млрд в год.