Украина планирует создать Банк реконструкции с BlackRock и JP Morgan и капиталом $1 млрд
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с крупнейшими финансовыми фондами мира. Всемирный экономический форум в Давосе, январь 2024 года. Фото - Офис президента

Банк реконструкции Украины, к созданию которого Киев привлек крупнейшие инвесткомпании мира BlackRock и JPMorgan Chase, может быть готов к запуску в течение года. Капитал банка составит около $1 млрд, пишет Reuters.

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Вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд сообщил агентству, что компания помогала Украине в переговорах о поиске денег у банков развития или основных стран-доноров для снижения рисков для частных инвестиций.
BlackRock – международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке в США, одна из самых крупных инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов в управлении.

JPMorgan Chase – самый большой по размерам активов банковский холдинг США. Принадлежит к "Большой четверке" крупнейших банков США. Осуществляет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами.
"Мы хотим быть готовыми к развертыванию, по крайней мере, с мягкими обязательствами со стороны стран-доноров", – сказал Хильдебранд.
По его словам, для мобилизации активов BlackRock, состоящих из пенсионных фондов, необходимо будет снизить риск до уровня Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Эти деньги нельзя инвестировать в предприятия с очень высоким риском", – пояснил Хильдебранд.
Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма считает, что банк может быть готов к запуску через пять-шесть месяцев.
"У нас есть как минимум $500 млн выделенного капитала - я думаю, это будет около $1 млрд обязательств", – заявил Шурма.
Из примерно 280 проектов, подавших заявки на участие в фонде, BlackRock и JPMorgan признали от 25 до 30 такими, которые можно серьезно рассмотреть, добавил он.

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, присутствовавшая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, заявила, что все еще остается много вопросов "о том, что возможно сегодня, а что определенно возможно в будущем, когда наступит послевоенный период".

Прицкер особо отметила фонд, создаваемый JPMorgan и BlackRock. По ее словам, они указали, что у них есть "ранний интерес со стороны некоторых дальновидных инвесторов, которые, возможно, готовы пойти на больший риск, чем, скажем, существующий пенсионный фонд".

Накануне в Давосе президент Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими финансовыми фондами мира, в частности, с генеральным директором JPMorgan Джейми Даймоном и другими старшими руководителями JPMorgan, топ-менеджментом BlackRock, руководителями Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell и ArcelorMittal.

Глава государства выразил надежду на то, что мировые финансовые фонды помогут привлечь в украинскую экономику большое количество мировых инвесторов и корпораций.

"Именно здесь мы видим вашу непосредственную роль прямо сейчас. Я знаю, вы активно сотрудничаете с нашей командой. С нетерпением жду конкретного результата", – сказал Зеленский.

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