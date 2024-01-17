Украина планирует создать Банк реконструкции с BlackRock и JP Morgan и капиталом $1 млрд

Банк реконструкции Украины, к созданию которого Киев привлек крупнейшие инвесткомпании мира BlackRock и JPMorgan Chase, может быть готов к запуску в течение года. Капитал банка составит около $1 млрд, пишет Reuters.

Вице-председатель Black R ock Филипп Хильдебранд сообщил агентству, что компания помогала Украине в переговорах о поиске денег у банков развития или основных стран-доноров для снижения рисков для частных инвестиций.

BlackRock – международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке в США, одна из самых крупных инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов в управлении. JPMorgan Chase – самый большой по размерам активов банковский холдинг США. Принадлежит к "Большой четверке" крупнейших банков США. Осуществляет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами.

"Мы хотим быть готовыми к развертыванию, по крайней мере, с мягкими обязательствами со стороны стран-доноров", – сказал Хильдебранд.

По его словам, для мобилизации активов BlackRock, состоящих из пенсионных фондов, необходимо будет снизить риск до уровня Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Эти деньги нельзя инвестировать в предприятия с очень высоким риском", – пояснил Хильдебранд.

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма считает, что банк может быть готов к запуску через пять-шесть месяцев.

"У нас есть как минимум $500 млн выделенного капитала - я думаю, это будет около $1 млрд обязательств", – заявил Шурма. Из примерно 280 проектов, подавших заявки на участие в фонде, BlackRock и JPMorgan признали от 25 до 30 такими, которые можно серьезно рассмотреть, добавил он. Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, присутствовавшая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, заявила, что все еще остается много вопросов "о том, что возможно сегодня, а что определенно возможно в будущем, когда наступит послевоенный период".