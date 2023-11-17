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Україна попросила Світовий банк допомогти з поліпшенням іпотечної програми "єОселя"

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 19:23
Україна попросила Світовий банк допомогти з поліпшенням іпотечної програми
Юлія Свириденко (Фото - ОП)

Україна звернулася до Світового банку з проханням долучитися до розширення програми доступної іпотеки "єОселя". Це питання обговорювалося на зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з представниками Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC), повідомила пресслужба міністерства.

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"Ми вітаємо бажання фахівців Світового банку провести діагностику існуючого механізму надання доступної іпотеки та підготувати пропозиції щодо її покращення. Також пропонуємо приєднатись до розробки нових продуктів між компанією "Укрфінжитло" та Групою Світового банку", – сказала міністерка.

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За словами Свириденко, уряд попросив Світовий банк надати додаткове фінансування у вигляді гарантій Українській фінансово-житловій компанії для отримання ліквідності на внутрішньому ринку від міжнародних банків, які працюють в Україні, або профінансувати збільшення уставного капіталу компанії. 

"Розвинена та прозора індустрія житлового будівництва – це нові робочі місця, сплата податків, нові виробничі ланцюжки та відсутність будь-якого шахрайства або корупції", – зазначила урядовиця.

Програма "єОселя" стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

За даними Мінекономіки, станом на листопад 2023 року в Україні зареєстровано близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб і близько 2 млн сімей, які безповоротно втратили домівку. Крім того, велика кількість житлових будинків частково зруйнована та потребує відновлення.

 У планах уряду не лише відновити частково зруйноване житло, а й розробити механізм сталої довгострокової іпотеки, який би дозволив громадянам купувати доступне житло.

 

Віра Касіян
нерухомістьіпотекаМінекономікибудівництвокредитиСвітовий банкжитлоЮлія СвириденкоєОселя
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