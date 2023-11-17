Україна попросила Світовий банк допомогти з поліпшенням іпотечної програми "єОселя"
Україна звернулася до Світового банку з проханням долучитися до розширення програми доступної іпотеки "єОселя". Це питання обговорювалося на зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з представниками Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC), повідомила пресслужба міністерства.
"Ми вітаємо бажання фахівців Світового банку провести діагностику існуючого механізму надання доступної іпотеки та підготувати пропозиції щодо її покращення. Також пропонуємо приєднатись до розробки нових продуктів між компанією "Укрфінжитло" та Групою Світового банку", – сказала міністерка.
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За словами Свириденко, уряд попросив Світовий банк надати додаткове фінансування у вигляді гарантій Українській фінансово-житловій компанії для отримання ліквідності на внутрішньому ринку від міжнародних банків, які працюють в Україні, або профінансувати збільшення уставного капіталу компанії.
"Розвинена та прозора індустрія житлового будівництва – це нові робочі місця, сплата податків, нові виробничі ланцюжки та відсутність будь-якого шахрайства або корупції", – зазначила урядовиця.
За даними Мінекономіки, станом на листопад 2023 року в Україні зареєстровано близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб і близько 2 млн сімей, які безповоротно втратили домівку. Крім того, велика кількість житлових будинків частково зруйнована та потребує відновлення.
У планах уряду не лише відновити частково зруйноване житло, а й розробити механізм сталої довгострокової іпотеки, який би дозволив громадянам купувати доступне житло.
- 30 грудня 2022 року Кабмін влив у компанію, яка координує програму іпотеки "єОселя", 30 млрд грн.
- Завдяки програмі "єОселя" в травні 2023 року банки збільшили надання іпотечних кредитів ушестеро.
- За рік за програмою державної іпотеки видано тільки 3500 кредитів.
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