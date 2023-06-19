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Україна створить банк відновлення за допомогою BlackRock і JPMorgan – FT

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 09:36
Україна створить банк відновлення за допомогою BlackRock і JPMorgan – FT - Фото
Фото: depositphotos.com

Провідні американські інвестиційні компанії BlackRock і JPMorgan Chase допоможуть Україні створити Фонд розвитку України – інвестиційний банк для відновлення економіки після війни. Про це пише Financial Times.

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Створення фонду є на початковому етапі, і його навряд чи запустять раніше, ніж закінчаться бойові дії. Але попередні напрацювання будуть представлені цього тижня на Лондонській конференції з відновлення України (URC 2023) 21-22 червня.

Очікується, що у наглядовій раді фонду будуть представлені міжнародні фінансові інституції, а безпосереднім керівництвом займатимуться інвестиційні професіонали.

Україна домовилась про співпрацю із BlackRock у листопаді 2022 року, а у лютому – із JPMorgan. Минулого місяця президент Володимир Зеленський оголосив, що над створенням Фонду розвитку також працюють консультанти з McKinsey.

Для BlackRock і JPMorgan це можливість заздалегідь оцінити інвестиційний потенціал України.

За словами джерел Financial Times, Фонд розвитку залучатиме недорогі кредити від інших держав, донорів та міжнародних фінансових інституцій. Очікується, що вони будуть у п'ять-десять разів перевищувати приватні інвестиції.

BlackRock порадив Україні створити такий банк для пошуку інвестицій для таких секторів, як інфраструктура, клімат і сільське господарство. Компанія вважає, що їх треба зробити привабливими для пенсійних фондів та інших інвесторів і кредиторів, які надають "довгі" гроші.

"Фонд створюється, щоб також надати інвесторам державного та приватного секторів можливість інвестувати в конкретні проєкти та сектори. Будуть різні галузеві фонди, які фонд визначив як пріоритетні для України. Метою є максимізація участі в капіталі", — сказав голова відділу ринків боргового капіталу JPMorgan для Центральної Європи, Близького Сходу та Африки Штефан Вайлер.

Андрій Водяний
інвестиціїJPMorganBlackRockФонд розвитку України
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