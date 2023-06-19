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Украина создаст банк восстановления с помощью BlackRock и JPMorgan – FT

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 09:36
Украина создаст банк восстановления с помощью BlackRock и JPMorgan – FT - Фото
Фото: depositphotos.com

Ведущие американские инвестиционные компании BlackRock и JPMorgan Chase помогут Украине создать Фонд развития Украины – инвестиционный банк для восстановления экономики после войны. Об этом пишет Financial Times.

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Создание фонда находится на начальном этапе, и его вряд ли запустят раньше, чем закончатся боевые действия. Но предварительные наработки будут представлены на этой неделе на Лондонской конференции по восстановлению Украины (URC 2023) 21-22 июня.

Ожидается, что в набсовете фонда будут представлены международные финансовые институты, а непосредственным руководством будут заниматься инвестиционные профессионалы.

Украина договорилась о сотрудничестве с BlackRock в ноябре 2022 года, а в феврале – с JPMorgan. В прошлом месяце президент Владимир Зеленский объявил, что над созданием Фонда развития также работают консультанты из McKinsey.

Для BlackRock и JPMorgan это возможность заранее оценить инвестиционный потенциал Украины.

По словам источников Financial Times, Фонд развития будет привлекать недорогие кредиты от других государств, доноров и международных финансовых институтов. Ожидается, что они будут в пять-десять раз превышать частные инвестиции.

BlackRock посоветовал Украине создать такой банк для поиска инвестиций для таких секторов, как инфраструктура, климат и сельское хозяйство. Компания считает, что их нужно сделать привлекательными для пенсионных фондов и других инвесторов и кредиторов, предоставляющих "длинные" деньги.

"Фонд создается, чтобы также предоставить инвесторам государственного и частного секторов возможность инвестировать в конкретные проекты и секторы. Будут разные отраслевые фонды, которые фонд определил как приоритетные для Украины. Целью является максимизация участия в капитале", – сказал глава отдела рынков долгового капитала JPMorgan для Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки Штефан Вайлер.

Андрей Водяный
BlackRockинвестицииJPMorganФонд развития Украины
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