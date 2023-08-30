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Український банк увійшов до списку 200 найкращих фінтех-компаній світу

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 17:57
Український банк увійшов до списку 200 найкращих фінтех-компаній світу - Фото
Фото: monobank/ Facebook

Український monobank увійшов до списку 200 кращих фінтех-компаній світу, створений спільно американською медіагрупою CNBC та незалежною дослідницькою фірмою Statista. Список опублікований на сайті CNBC.

monobank відзначено у категорії "необанкінг", куди увійшли ще 19 компаній.

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Statista проаналізувала понад 1500 компаній у світі. У фінальний список увійшли як найбільші компанії сектору – Ant Group, Tencent, PayPal, Stripe, Klarna і Revolut, так і кілька перспективних стартапів, які прагнуть сформувати майбутнє фінансових послуг.

Щоб визначити 200 найбільших фінтех-компаній, Statista провела кількісний аналіз світового ринку за дев'ятьма категоріями: необанкінг, цифрові платежі, цифрові активи, цифрове фінансове планування, управління цифровим капіталом, альтернативне фінансування, альтернативне кредитування, цифрові банківські рішення, цифрові бізнес-рішення.

Як зазначають автори дослідження, фінтех у різних категоріях не можна порівнювати однаково. Щоб допомогти в дослідженні, CNBC в березні оголосив публічний конкурс номінацій, надавши відповідним фінтех-компаніям можливість поділитися додатковою інформацією про свою бізнес-модель, доходи, обсяги трансакцій та інші ключові дані.

Більшість представників фінтеху — це приватні компанії, і вони не зобов'язані публічно розкривати свою фінансову інформацію. Добровільний обмін інформацією про бізнес-моделі мав ключове значення для формування фінального списку.

Statista також розробила додаткову модель скорингу для оцінки компаній.

До списку увійшли компанії, які отримали найвищий бал у своєму сегменті ринку.

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Роман Бриль
Monobankглобальний рейтингфінтехStatista
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