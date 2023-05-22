Українці забирають валютні депозити з банків. Дані НБУ

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За результатами квітня місяця, валютний депозитний портфель загалом у банківській системі зменшився на 1,1% до $9,4 млрд. Українці винесли з банків $100 млн, у гривневому еквіваленті – 3,8 млрд грн.

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Гривневий депозитний портфель, за даними НБУ, збільшився на 1,5% і склав 598 млрд грн. Українці принесли до банків 9 млрд грн.

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Вартість депозитів продовжила зростати, як і у попередні місяці. Середня ставка для гривневих депозитів зросла на 0,1 в.п. і становить 13,1% річних. Доларові заощадження подорожчали також на 0,1 в.п. і пропонують 0,8% річних.