Украинцы забирают валютные депозиты из банков. Данные НБУ

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По результатам апреля месяца, валютный депозитный портфель в целом по банковской системе снизился на 1,1% до $9,4 млрд. Украинцы вынесли из банков $100 млн, в гривневом эквиваленте – 3,8 млрд грн.

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Гривневый депозитный портфель, по данным НБУ, увеличился на 1,5% и составил 598 млрд. грн. Украинцы принесли в банки 9 млрд. грн.

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Стоимость депозитов продолжила расти, как и в предыдущие месяцы. Средняя ставка для гривневых депозитов выросла на 0,1 п.п. и составляет 13,1% годовых. Долларовые сбережения подорожали также на 0,1 п.п. и предлагают 0,8% годовых.



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