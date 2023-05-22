Количество долгов украинцев выросло на 8% от начала большой войны. Топ категорий должников
С начала большой войны количество задолженностей в Едином реестре должников выросло на 615 000, или на 8%, сообщает Опендатабот.
Сейчас число долгов пересекло границу 8 млн, в то время как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн.
В довоенном 2021 году годовой прирост составлял почти 1,5 млн долгов, или 29%.
|Январь 2020
|Январь 2021
|Январь 2022
|Февраль 2022
|Май 2023
|Количество долгов
|3 884 332
|5 103 269
|582 297
|7 439 875
|8 055 125
Опендатабот назвал топ причин, по которым украинцы попадают в Реестр должников.
Почти четверть всех долгов – 24,6% – это взыскание средств в пользу государства. По отношению к февралю 2022 года количество таких задолженностей возросло всего на 2%.
Более пятой части всех долгов – 21,4% – появились из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения. За время полномасштабной войны таких долгов стало на 23% больше.
Сокращение количества задолженностей с февраля 2022-го произошло в категории "Взыскание средств", в которую, в частности, входят и долги по кредитам. Их количество уменьшилось на 29%. В общем количестве доля этих задолженностей составляет 18%.
Больше всего возросли долги по уплате штрафов за админправонарушения – на более чем 27%. Сейчас 18% записей в ЕРД появляются именно по этой причине.
Более чем на 22% выросло количество долгов за коммуналку. По состоянию на май 2023 года их доля в общем количестве задолженностей составляет 8%.
С начала вторжения количество долгов по алиментам выросло на 5%. Эта категория долгов остается самой меньшей и составляет 2,5% от общего количества задолженностей.
В Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых – ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и др. Такие наказания имеют еще и "имиджевые" последствия – реестр публичный, поэтому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.
- По состоянию на август 2022 года количество новых долгов украинцев за время войны уменьшилось вдвое.
- В апреле 2023 года Опендатабот исследовал, что рынок труда вернулся к стабильности после года войны.
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