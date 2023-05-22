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Количество долгов украинцев выросло на 8% от начала большой войны. Топ категорий должников

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 11:06
Количество долгов украинцев выросло на 8% от начала большой войны. Топ категорий должников - Фото
Фото: НБУ

С начала большой войны количество задолженностей в Едином реестре должников выросло на 615 000, или на 8%, сообщает Опендатабот.

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Сейчас число долгов пересекло границу 8 млн, в то время как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн.

В довоенном 2021 году годовой прирост составлял почти 1,5 млн долгов, или 29%.

Январь 2020 Январь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Май 2023
Количество долгов 3 884 332 5 103 269  582 297 7 439 875 8 055 125
Правительство разрешило блокирование долгов до 100 000 грн на счете должника, а частные исполнители получили возможность посылать электронные платежные инструкции/списания на исполнение в банк.

Опендатабот назвал топ причин, по которым украинцы попадают в Реестр должников.

Почти четверть всех долгов – 24,6% – это взыскание средств в пользу государства. По отношению к февралю 2022 года количество таких задолженностей возросло всего на 2%.

Более пятой части всех долгов – 21,4% – появились из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения. За время полномасштабной войны таких долгов стало на 23% больше.

Сокращение количества задолженностей с февраля 2022-го произошло в категории "Взыскание средств", в которую, в частности, входят и долги по кредитам. Их количество уменьшилось на 29%. В общем количестве доля этих задолженностей составляет 18%.

Больше всего возросли долги по уплате штрафов за админправонарушения – на более чем 27%. Сейчас 18% записей в ЕРД появляются именно по этой причине.

Более чем на 22% выросло количество долгов за коммуналку. По состоянию на май 2023 года их доля в общем количестве задолженностей составляет 8%.

С начала вторжения количество долгов по алиментам выросло на 5%. Эта категория долгов остается самой меньшей и составляет 2,5% от общего количества задолженностей.

Справка. В Единый реестр должников попадают граждане и компании, в отношении которых частными и государственными исполнителями были открыты исполнительные производства за невыполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками и пр.

В Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых – ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и др. Такие наказания имеют еще и "имиджевые" последствия – реестр публичный, поэтому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.
Вера Касиян
долгиопендатабот
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