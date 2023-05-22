Кількість боргів українців зросла на 8% від початку великої війни. Топ категорій боржників
Від початку великої війни кількість заборгованостей у Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 000, або на 8%, повідомляє Опендатабот.
Зараз кількість боргів перетнула межу 8 млн, тоді як у лютому 2022-го їх нараховувалося 7,44 млн.
У довоєнному 2021 році річний приріст складав майже 1,5 млн боргів, або 29%.
|Січень 2020
|Січень 2021
|Січень 2022
|Лютий 2022
|Травень 2023
|Кiлькiсть боргiв
|3 884 332
|5 103 269
|6 582 297
|7 439 875
|8 055 125
Опендатабот назвав топ причин, через які українці потрапляють в Реєстр боржників.
Майже чверть усіх боргів – 24,6% – це стягнення коштів на користь держави. Щодо лютого 2022 року кількість таких заборгованостей зросла лише на 2%.
Більш ніж п’ята частина усіх боргів – 21,4% – з’явилась через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. За час повномасштабної війни таких боргів стало на 23% більше.
Скорочення кількості заборгованостей з лютого 2022-го відбулося в категорії "Стягнення коштів", до якої, зокрема, входять і борги за кредитами. Їхня кількість зменшилася на 29%. У загальній кількості частка цих заборгованостей складає 18%.
Найбільше зросли борги щодо сплати штрафів за адмінправопорушення – на понад 27%. Наразі 18% записів в ЄРБ з’являються саме з цієї причини.
Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комунальні послуги. Станом на травень 2023-го їхня частка у загальній кількості заборгованостей становить 8%.
Від початку вторгнення кількість боргів з аліментів зросла на 5%. Ця категорія боргів залишається найменшою і становить 2,5% від загальної кількості заборгованостей.
В Україні для боржників передбачена низка санкцій, серед яких – обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо. Такі покарання мають ще й "іміджеві" наслідки – реєстр є публічним, тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці під час приймання на роботу.
- Станом на серпень 2022 року кількість нових боргів українців за час війни зменшилася вдвічі.
- У квітні 2023-го Опендатабот дослідив, що ринок праці повернувся до стабільності після року війни.
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