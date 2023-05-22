Кількість боргів українців зросла на 8% від початку великої війни. Топ категорій боржників

Від початку великої війни кількість заборгованостей у Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 000, або на 8%, повідомляє Опендатабот.

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Зараз кількість боргів перетнула межу 8 млн, тоді як у лютому 2022-го їх нараховувалося 7,44 млн.

У довоєнному 2021 році річний приріст складав майже 1,5 млн боргів, або 29%.

Січень 2020 Січень 2021 Січень 2022 Лютий 2022 Травень 2023 Кiлькiсть боргiв 3 884 332 5 103 269 6 582 297 7 439 875 8 055 125

Уряд дозволив блокування боргів до 100 000 грн на рахунку боржника, а приватні виконавці отримали можливість надсилати електронні платіжні інструкції/списання на виконання до банку.

Опендатабот назвав топ причин, через які українці потрапляють в Реєстр боржників.

Майже чверть усіх боргів – 24,6% – це стягнення коштів на користь держави. Щодо лютого 2022 року кількість таких заборгованостей зросла лише на 2%.

Більш ніж п’ята частина усіх боргів – 21,4% – з’явилась через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. За час повномасштабної війни таких боргів стало на 23% більше.

Скорочення кількості заборгованостей з лютого 2022-го відбулося в категорії "Стягнення коштів", до якої, зокрема, входять і борги за кредитами. Їхня кількість зменшилася на 29%. У загальній кількості частка цих заборгованостей складає 18%.

Найбільше зросли борги щодо сплати штрафів за адмінправопорушення – на понад 27%. Наразі 18% записів в ЄРБ з’являються саме з цієї причини.

Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комунальні послуги. Станом на травень 2023-го їхня частка у загальній кількості заборгованостей становить 8%.

Від початку вторгнення кількість боргів з аліментів зросла на 5%. Ця категорія боргів залишається найменшою і становить 2,5% від загальної кількості заборгованостей.

Довідка. До Єдиного реєстру боржників потрапляють громадяни та компанії, відносно яких приватними та державними виконавцями були відкриті виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.



В Україні для боржників передбачена низка санкцій, серед яких – обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо. Такі покарання мають ще й "іміджеві" наслідки – реєстр є публічним, тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці під час приймання на роботу.