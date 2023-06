У п'ятірці найбільших банків світу — зміни. Туди вперше увійде HDFC з Індії

Індійський HDFC Bank з 1 липня увійде до п'ятірки найбільших у світі після об'єднання з іпотечним кредитором Housing Development Finance Corp., пише Bloomberg.

Сукупна капіталізація HDFC після об'єднання збільшиться майже до $172 млрд. Більше – тільки у JPMorgan Chase, Industrial and Commercial Bank of China та Bank of America. Позаду залишаться такі світові гіганти, як HSBC, Wells Fargo і Morgan Stenley.

Об'єднаний індійський банк налічуватиме близько 120 млн клієнтів, понад 177 000 співробітників та більше ніж 8300 відділень.

Про об'єднання Housing Development Finance і HDFC Bank – найбільше в сучасній історії Індії – стало відомо у квітні 2022 року. Тоді повідомлялось, що акціонери Housing Development Finance отримають за кожні 25 своїх акцій по 42 акції HDFC Bank.