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У п'ятірці найбільших банків світу — зміни. Туди вперше увійде HDFC з Індії

30.06.2023, 14:03
У п'ятірці найбільших банків світу — зміни. Туди вперше увійде HDFC з Індії - Фото
Фото: depositphotos.com

Індійський HDFC Bank з 1 липня увійде до п'ятірки найбільших у світі після об'єднання з іпотечним кредитором Housing Development Finance Corp., пише Bloomberg.

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Сукупна капіталізація HDFC після об'єднання збільшиться майже до $172 млрд. Більше – тільки у JPMorgan Chase, Industrial and Commercial Bank of China та Bank of America. Позаду залишаться такі світові гіганти, як HSBC, Wells Fargo і Morgan Stenley.

Об'єднаний індійський банк налічуватиме близько 120 млн клієнтів, понад 177 000 співробітників та більше ніж 8300 відділень.

Про об'єднання Housing Development Finance і HDFC Bank – найбільше в сучасній історії Індії – стало відомо у квітні 2022 року. Тоді повідомлялось, що акціонери Housing Development Finance отримають за кожні 25 своїх акцій по 42 акції HDFC Bank.

Андрій Водяний
ІндіябанкиHDFC Bank
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