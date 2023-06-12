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UBS поглинув Credit Suisse. Це найбільше банківське злиття з 2008 року

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12.06.2023, 09:29
UBS поглинув Credit Suisse. Це найбільше банківське злиття з 2008 року - Фото
Фото: EPA

Швейцарська банківська група UBS Group AG у понеділок, 12 червня, закрила угоду з поглинання колишнього конкурента Credit Suisse Group AG. Це стало найбільшим злиттям банків з часів світової фінансової кризи 2008 року, пише Bloomberg.

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Угода ставить крапку в 167-річній історії Credit Suisse як окремого банку.

У відкритому листі, опублікованому в місцевій пресі, голова ради директорів UBS Колм Келлехер та новий гендиректор Серджіо Ермотті заявили, що приєднання Credit Suisse посилить позиції UBS. Вони заявили, що злиття створює певні проблеми, але також відкриває перед UBS чудові можливості.

"Це початок нової глави – для UBS, Швейцарії як фінансового центру та глобальної фінансової індустрії", – заявили банкіри.

Об'єднаний банк має 120 000 співробітників у всьому світі, хоча UBS вже заявив, що буде змушений провести скорочення, щоб зменшити витрати та скористатися перевагами синергії.

  • 21 березня стало відомо, що найбільший швейцарський банк UBS купує свого конкурента Credit Suisse, у якого виникли проблеми, за 3 млрд швейцарських франків ($3,25 млрд).
  • Уряд Швейцарія вирішив підтримати угоду, відкривши UBS кредитну лінію на 100 млрд франків для підтримки ліквідності та виділивши до 9 млрд франків для компенсації втрат, пов'язаних із порятунком банку Credit Suisse.
Андрій Водяний
швейцаріябанкиM&Acredit suisseUBS
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