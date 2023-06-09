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Швейцарія заплатить UBS $10 млрд за порятунок Credit Suisse

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 14:11
Швейцарія заплатить UBS $10 млрд за порятунок Credit Suisse - Фото
Фото: depositphotos.com

Швейцарський банк UBS фіналізував угоду з урядом країни, згідно з якою він отримає до 9 млрд франків ($10 млрд) для компенсації втрат, пов'язаних із порятунком банку Credit Suisse. Про це пише Financial Times.

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Газета вказує, що ця домовленість була останньою перешкодою після запланованого на 12 червня закриття угоди з придбання Credit Suisse.

Державна підтримка піде на покриття збитків, пов'язаних із ліквідацією непотрібних активів банку-конкурента. UBS почне отримувати гроші після того, як покриє перші 5 млрд франків збитків.

Порятунок Credit Suisse стане найбільшим і найскладнішим банківським злиттям із часів світової фінансової кризи.

Пов'язані з ним витрати Швейцарії виявилися настільки великими (угода передбачає також кредитну лінію на 100 млрд франків для підтримки ліквідності), що швейцарські депутати вирішили створити спеціальну парламентську комісію з розслідування краху Credit Suisse.

Така комісія створюється всього вп'яте за 175 років дії чинної Конституції Швейцарії.

Андрій Водяний
швейцаріябанкиcredit suisseUBS
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