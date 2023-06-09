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Швейцария заплатит UBS $10 млрд за спасение Credit Suisse

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 14:11
Швейцария заплатит UBS $10 млрд за спасение Credit Suisse - Фото
Фото: depositphotos.com

Швейцарский банк UBS финализировал соглашение с правительством страны, согласно которому оно получит до 9 млрд франков ($10 млрд) для компенсации потерь, связанных со спасением банка Credit Suisse. Об этом пишет Financial Times.

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Газета указывает, что эта договоренность была последним препятствием после запланированного на 12 июня закрытия сделки по покупке Credit Suisse.

Государственная поддержка пойдет на покрытие убытков, связанных с ликвидацией ненужных активов конкурирующего банка. UBS начнет получать деньги после того, как возместит первые 5 млрд франков убытков.

Спасение Credit Suisse станет самым большим и сложным банковским слиянием со времен мирового финансового кризиса.

Связанные с ним расходы Швейцарии оказались настолько велики (соглашение предусматривает также кредитную линию на 100 млрд франков для поддержки ликвидности), что швейцарские депутаты решили создать специальную парламентскую комиссию по расследованию краха Credit Suisse.

Такая комиссия создается всего в пятый раз за 175 лет работы действующей Конституции Швейцарии.

Андрей Водяный
банкиШвейцарияcredit suisseUBS
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