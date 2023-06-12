UBS поглотил Credit Suisse. Это крупнейшее банковское слияние с 2008 года

Швейцарская банковская группа UBS Group AG в понедельник, 12 июня, закрыла сделку по поглощению бывшего конкурента Credit Suisse Group AG. Это стало самым большим слиянием банков со времен мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Bloomberg.

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Соглашение ставит точку в 167-летней истории Credit Suisse как отдельного банка.



В открытом письме, опубликованном в местной прессе, председатель совета директоров UBS Колм Келлехер и новый гендиректор Серджио Эрмотти заявили, что присоединение Credit Suisse усилит позиции UBS. Они заявили, что слияние создает определенные проблемы, но также открывает перед UBS отличные возможности.

"Это начало новой главы – для UBS, Швейцарии как финансового центра и глобальной финансовой индустрии", – заявили банкиры.

Объединенный банк имеет 120 000 сотрудников по всему миру, хотя UBS уже заявил, что будет вынужден провести сокращение, чтобы снизить затраты и воспользоваться преимуществами синергии.