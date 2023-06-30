В пятерке крупнейших банков мира — перемены. Туда впервые войдет HDFC из Индии
Индийский HDFC Bank с 1 июля войдет в пятерку крупнейших в мире после объединения с ипотечным кредитором Housing Development Finance Corp., пишет Bloomberg.
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Совокупная капитализация HDFC после объединения увеличится почти до $172 млрд. Больше – только у JPMorgan Chase, Industrial and Commercial Bank of China и Bank of America. Позади останутся такие мировые гиганты, как HSBC, Wells Fargo и Morgan Stenley.
Объединенный индийский банк будет насчитывать около 120 млн клиентов, более 177 000 сотрудников и свыше 8300 отделений.
Об объединении Housing Development Finance и HDFC Bank – крупнейшем в современной истории Индии – стало известно в апреле 2022 года. Тогда сообщалось, что акционеры Housing Development Finance получат за каждые 25 акций по 42 акции HDFC Bank.
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