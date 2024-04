В пятерке крупнейших банков мира — перемены. Туда впервые войдет HDFC из Индии

Фото: depositphotos.com

Индийский HDFC Bank с 1 июля войдет в пятерку крупнейших в мире после объединения с ипотечным кредитором Housing Development Finance Corp., пишет Bloomberg.

Совокупная капитализация HDFC после объединения увеличится почти до $172 млрд. Больше – только у JPMorgan Chase, Industrial and Commercial Bank of China и Bank of America. Позади останутся такие мировые гиганты, как HSBC, Wells Fargo и Morgan Stenley.



Объединенный индийский банк будет насчитывать около 120 млн клиентов, более 177 000 сотрудников и свыше 8300 отделений.

Об объединении Housing Development Finance и HDFC Bank – крупнейшем в современной истории Индии – стало известно в апреле 2022 года. Тогда сообщалось, что акционеры Housing Development Finance получат за каждые 25 акций по 42 акции HDFC Bank.