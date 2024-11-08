Валюта дешевшає: Курси НБУ на понеділок 11 листопада

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 11 листопада, курс гривні відносно долара зріс на 6 коп. і складає 41,2982 за 1 долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подорожчала на 8 коп. і становить 44,4864 за 1 євро.

Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 8 листопада, склав 41,3589 грн. Курс євро – 44,5642 грн.