З липня 2024 року в Україні діє програма пільгового кредитування під 0% на сонячні панелі й вітрові установки для приватних домогосподарств. З 1 листопада Кабмін на чисельні звернення спростив і розширив умови для тих, хто може розраховувати на цю програму.

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Зокрема, передбачено збільшення максимальної площі об’єкта нерухомості з 250 до 300 кв. м. А також строків подання документів до банку – з 90 до 180 календарних днів.

За цією програмою держава може повністю компенсувати відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може становити до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.

Кредити видають державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Sense Bank (Сенс Банк) та Банк Глобус Олени Сильнягіної.

LIGA.net отримала звернення від читачів щодо того, що отримати ці кредити вкрай складно і звернулась за поясненнями до уповноважених банків.

Нижче відповіді банкірів щодо особливостей видавання коштів та причин відмов.

Кредити на енергетику фізособам

Нарікання клієнтів банків щодо складностей з отриманням кредиту стосувалось роботи конкретного державного банку.