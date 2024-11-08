С июля 2024 г. в Украине действует программа льготного кредитования под 0% на солнечные панели и ветровые установки для частных домохозяйств. С 1 ноября Кабмин на многочисленные обращения упростил и расширил условия для тех, кто может рассчитывать на эту программу.

В частности, предусмотрено увеличение максимальной площади объекта недвижимости с 250 до 300 кв. м. А также сроки подачи документов в банк – с 90 до 180 календарных дней.

По этой программе государство может полностью компенсировать процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет. Сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения.

Кредиты выдают государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Sense Bank (Сенс Банк) и Банк Глобус Елены Сильнягиной.

LIGA.net получила обращение от читателей о том, что получить эти кредиты крайне сложно и обратилась за разъяснениями к уполномоченным банкам.

Ниже ответы банкиров на особенности выдачи средств и причин отказов.

Кредиты на энергетику физлицам

Нарекание клиентов банков на сложности с получением кредита касалось работы конкретного государственного банка.