Люксембург виділяє 50 млн євро на відновлення Кривого Рогу

Люксембург допоможе Кривому Рогу з ремонтами шкіл та грантами для бізнесу

Міністр інфраструктури Олексій Кулеба (Фото: Мінінфраструктури/Facebook)

Україна та Люксембург підписали меморандум про взаєморозуміння у рамках якого реалізовуватиметься проєкт "Підтримка відновлення Криворізького району та Кривого Рогу" з бюджетом 50 млн євро. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Меморандум продовжує Угоду про технічне та фінансове співробітництво, яку країни підписали у березні цього року. Вже у квітні у Кривому Розі було представлено проєкт з відновлення міста та району.

Проєкт розрахований на п'ять років та реалізується агентством розвитку Люксембургу LuxDev та люксембурзькою консалтинговою компанією Proman.

Основні напрямки:

Підтримка зайнятості та фінансова підтримка бізнесу. Малим та середнім підприємствам пропонують гранти та пільгові кредити до 100 000 євро, що допоможе створити нові робочі місця, зокрема для молоді.

Поліпшення якості освіти та спрощення доступу до неї. Це ремонти шкіл та закупівля нового обладнання, будівництво укриттів.

Підвищення ефективності роботи місцевої влади. Це впровадження сучасних стандартів проєктного управління для розв'язання питань планування, використання ресурсів, відновлення, розвитку та координації дій з міжнародними партнерами.