Люксембург выделяет 50 млн евро на восстановление Кривого Рога

Люксембург поможет Кривому Рогу с ремонтами школ и грантами для бизнеса

Министр инфраструктуры Алексей Кулеба (Фото: Мининфраструктуры/Facebook)

Украина и Люксембург подписали меморандум о взаимопонимании в рамках которого будет реализовываться проект "Поддержка восстановления Криворожского района и Кривого Рога" с бюджетом 50 млн евро. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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Меморандум продолжает Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, которое страны подписали в марте этого года. Уже в апреле в Кривом Роге был представлен проект по восстановлению города и района.

Проект рассчитан на пять лет и реализуется агентством развития Люксембурга LuxDev и люксембургской консалтинговой компанией Proman.

Основные направления:

Поддержка занятости и финансовая поддержка бизнеса. Малым и средним предприятиям предлагают гранты и льготные кредиты до 100 000 евро, что поможет создать новые рабочие места, в том числе для молодежи.

Улучшение качества образования и упрощение доступа к нему. Это ремонты школ и закупка нового оборудования, строительство укрытий.

Повышение эффективности работы местных властей. Это внедрение современных стандартов проектного управления для решения вопросов планирования, использования ресурсов, восстановления, развития и координации действий с международными партнерами.