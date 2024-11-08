Люксембург выделяет 50 млн евро на восстановление Кривого Рога
Украина и Люксембург подписали меморандум о взаимопонимании в рамках которого будет реализовываться проект "Поддержка восстановления Криворожского района и Кривого Рога" с бюджетом 50 млн евро. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Меморандум продолжает Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, которое страны подписали в марте этого года. Уже в апреле в Кривом Роге был представлен проект по восстановлению города и района.
Проект рассчитан на пять лет и реализуется агентством развития Люксембурга LuxDev и люксембургской консалтинговой компанией Proman.
Основные направления:
Поддержка занятости и финансовая поддержка бизнеса. Малым и средним предприятиям предлагают гранты и льготные кредиты до 100 000 евро, что поможет создать новые рабочие места, в том числе для молодежи.
Улучшение качества образования и упрощение доступа к нему. Это ремонты школ и закупка нового оборудования, строительство укрытий.
Повышение эффективности работы местных властей. Это внедрение современных стандартов проектного управления для решения вопросов планирования, использования ресурсов, восстановления, развития и координации действий с международными партнерами.
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