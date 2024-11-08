Валюта подешевеет: Курсы НБУ на понедельник 11 ноября

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 11 ноября, курс гривни по отношению к доллару вырос на 6 коп. и составляет 41,2982 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подорожала на 8 коп. и составляет 44,4864 за 1 евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 8 ноября, составил 41,3589 грн. Курс евро – 44,5642 грн.