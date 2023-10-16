Валюта ще подешевшала. Готівкові курси валют

У понеділок, 16 жовтня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з п'ятницею, впав на 1 коп. Курс купівлі складає – 37,37 грн, курс продажу – 38,08 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,3 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,76 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 18 коп. і склав 39,47 грн. Курс продажу впав на 15 коп. до 40,59 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 38,5 грн, максимальний – 40,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 40 грн, максимальний – 42 грн.

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