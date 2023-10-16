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Вибори в Польщі дають європейській економіці новий імпульс – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 10:26
Вибори в Польщі дають європейській економіці новий імпульс – Bloomberg - Фото
Вибори в Польщі (Фото - EPA)

Після восьми років націоналістичного правління та регулярних нападок на ЄС польська партія "Право і справедливість", схоже, близька до поразки на виборах, і цей результат покладе край довгій главі популізму, повідомляє Bloomberg.

Згідно з екзит-полом опозиція отримує більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска набрала 32% голосів за рекордної явки. Альянс "Третій шлях" отримав 13%, а Ліва партія – 8,6%, що дасть трьом групам 248 місць у нижній палаті парламенту, яка складається з 460 осіб.

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У разі підтвердження результат створить можливості для ЄС, зазначає агенція.

"Найближчим часом Польща прагнутиме отримати понад 35 млрд євро з фондів ЄС, щоб дати поштовх найбільшій економіці Східної Європи", – пише видання.

Крім цього, існує перспектива ізоляції угорського Віктора Орбана, ще одного популіста, якого досі захищав альянс із "Правом та справедливістю", зазначає Bloomberg.

Через суперечки щодо судової реформи, ухваленої у 2018 році, Польща до початку війни Росії на території України вважалася маргіналом у Європейському Союзі. Все через створення Дисциплінарної палати Верховного Суду з повноваженнями звільняти суддів та прокурорів, що суперечило практиці ЄС. Минулого року Європейський Суд ухвалив рішення: негайно заморозити діяльність Дисциплінарної палати та ліквідувати її. Польща відмовилася виконувати його. Тоді Брюссель вирішив призупинити виплату Польщі компенсації на відновлення після пандемії COVID-19. У результаті було заморожено понад 35 млрд євро економічної допомоги.

Наталія Софієнко
Польщавибори у Польщіекономіка ЄС
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