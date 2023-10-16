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Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 10:26
Выборы в Польше дают европейской экономике новый импульс – Bloomberg - Фото
Выборы в Польше (Фото - EPA)

После восьми лет националистического правления и регулярных нападок на ЕС польская партия "Право и справедливость", похоже, близка к поражению на выборах, и этот результат положит конец долгой главе популизма, сообщает Bloomberg.

Согласно экзит-полу оппозиция получает большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска набрала 32% голосов при рекордной явке. Альянс "Третий путь" получил 13%, а Левая партия – 8,6%, что даст трем группам 248 мест в нижней палате парламента, состоящей из 460 человек.

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В случае подтверждения результат создаст возможности для ЕС, отмечает агентство.

"В ближайшее время Польша будет стремиться выручить более 35 млрд евро из фондов ЕС, чтобы дать толчок крупнейшей экономике Восточной Европы", – пишет издание.

Кроме этого, существует перспектива изоляции венгерского Виктора Орбана, еще одного популиста, до сих пор защищавшего альянс с "Правом и справедливостью", отмечает Bloomberg.

Из-за споров о судебной реформе, принятой в 2018 году, Польша, до начала войны России на территории Украины, считалась маргиналом в Европейском Союзе. Все из-за создания Дисциплинарной палаты Верховного Суда с полномочиями увольнять судей и прокуроров, что противоречило практике ЕС. В прошлом году Европейский Суд принял решение немедленно заморозить деятельность Дисциплинарной палаты и ликвидировать ее. Польша отказалась выполнять его. Брюссель решил приостановить выплату Польши компенсации на восстановление после пандемии COVID-19. В результате было заморожено более 35 млрд евро экономической помощи.

Наталия Софиенко
польшавыборы в польшеэкономика ЕС
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