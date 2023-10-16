Валюта еще подешевела. Наличные курсы валют
16.10.2023, 11:19
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В понедельник, 16 октября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1 коп. Курс покупки составляет – 37,37 грн, курс продажи – 38,08 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,3 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – 37,76 грн, максимальный – 38,5 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 18 коп. и составил 39,47 грн. Курс продаж упал на 15 коп. до 40,59 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,15 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 42 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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