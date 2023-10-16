UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВФ напомнил Украине о договоренностях по поводу пожизненного финмониторинга чиновников

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 11:10
МВФ напомнил Украине о договоренностях по поводу пожизненного финмониторинга чиновников - Фото
Фото: EPA

Международный валютный фонд считает, что предложенная профильным комитетом редакция законопроекта о пожизненном финмониторинге противоречит предварительным договоренностям. Об этом сказал постоянный представитель Фонда Ваграм Степанян в комментарии Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Принятие этого закона является важным структурным маяком программы сотрудничества с МВФ.

На прошлой неделе комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект №9269-д с поправкой, согласно которой возврат бессрочного статуса публичного деятеля состоится только после того, как Украина станет членом Евросоюза.

По его словам, режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма должен отвечать международным стандартам.

"Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ очень рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без промедления", — сказал Степанян.

СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и др.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Сейчас они подпадают под такой мониторинг только в течение трех лет после ухода с должности.

Одним из маяков МВФ по новой кредитной программе стало внесение изменений в закон о предотвращении легализации доходов и финансировании терроризма "о введении усиленных мер надлежащей проверки политически значимых лиц" по стандартам FATF. Эти стандарты предусматривают пожизненный финмониторинг чиновников.

Андрей Водяный
верховная радаМВФфинмониторинг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 