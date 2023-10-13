Финкомитет Рады поддержал пожизненный финмониторинг чиновников, но после вступления в ЕС

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в пятницу, 13 октября, поддержал законопроект о возвращении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц, но с поправкой об отсрочке этого требования до вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщили члены комитета в соцсетях.

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"Большинство депутатов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики только поддержали правку к 9269-д, которой возвращение бессрочности статуса публичного деятеля состоится после того, как Украина станет членом ЕС. Испанский стыд", — говорится в Facebook Ольги Василевской-Смаглюк.

Законопроект №9269-д – одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года. Под программу МВФ завязана другая международная финансовая помощь для государства.

Кроме того, принятие законопроекта в такой редакции может заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, написал глава финкомитета Даниил Гетманцев.

В первом чтении законопроект был принят 21 сентября.

Лидер фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сказал, что это не окончательное решение – он будет требовать переголосования.

"Сегодня на комитете приняли редакцию закона о политически значимых лицах, не отвечающую требованиям наших партнеров с ЕС. Это неприемлемо для нас, буду инициировать повторное заседание комитета для пересмотра редакции законопроекта до второго чтения", — написал Арахамия в Telegram.

По словам одного из руководителей финансового комитета Ярослава Железняка (он говорит, что не голосовал за эту норму), повторное заседание может состояться в понедельник.

СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, занимающие или занимавшие важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

В комментарии LIGA.net Арахамия пояснил, что отдельные депутаты, по сути, рассматривают это требование как голосование против собственных семей, поэтому законопроект продвигается так сложно.

"Перед этим банковская система издевалась над PEP-ами. Это касается не только нынешних депутатов и министров, это касается людей, которые 30 лет назад были нардепами или министрами. В 2020 году приняли этот закон, после чего практически всем членам семей банковская система просто отказывала в обслуживании, закрывала счета вообще без объяснений", – сказал депутат.

В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Сейчас они будут попадать под такой мониторинг только в течение трех лет после ухода с должности.

Одним из "маяков" МВФ согласно новой кредитной программе стало внесение изменений в закон о предотвращении легализации доходов и финансировании терроризма "касательно введения усиленных мер надлежащей проверки политически значимых лиц" по стандартам FATF. Эти стандарты предусматривают пожизненный финмониторинг чиновников.

По словам Арахамии, сейчас Национальный банк пытается внедрять риск-ориентированный подход к клиентам, которые являются политически значимыми лицами, но выходит не очень – не далее чем на прошлой неделе одному из депутатов Верховной Рады закрыли счета, мотивируя это тем, что он PEP.