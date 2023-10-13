Фінкомітет Ради підтримав довічний фінмоніторинг чиновників, але після вступу в ЄС

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у п'ятницю, 13 жовтня, підтримав законопроєкт про повернення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб, але з поправкою про відтермінування цієї вимоги до вступу України в Євросоюз. Про це повідомили члени комітету у соцмережах.

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"Більшість депутатів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щойно підтримали правку до 9269-д, якою повернення безстроковості статусу публічного діяча відбудеться після того, як Україна стане членом ЄС. Іспанський сором", – йдеться у Facebook Ольги Василевської-Смаглюк.

Законопроєкт №9269-д – одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року. Під програму МВФ зав'язана інша міжнародна фінансова допомога для держави.

Крім того, ухвалення законопроєкту в такій редакції може заблокувати початок перемовин про вступ України до Євросоюзу, написав голова фінкомітету Данило Гетманцев.

У першому читанні законопроєкт був ухвалений 21 вересня.

Лідер фракції Слуга народу в Верховній Раді Давид Арахамія сказав, що це не остаточне рішення – він вимагатиме переголосування.

"Сьогодні на комітеті прийняли редакцію закону про політично значущих осіб, яка не відповідає вимогам наших партнерів з ЄС. Це неприйнятно для нас, буду ініціювати повторне засідання комітету для перегляду редакції законопроєкту до другого читання", – написав Арахамія у Telegram.

За словами одного з керівників фінансового комітету Ярослава Железняка (він каже, що не голосував за цю норму), повторне засідання може відбутися в понеділок.

ДОВІДКА. Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей та пов'язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).

У коментарі LIGA.net Арахамія пояснив, що окремі депутати, по суті, розглядають цю вимогу як голосування проти власних родин, тому законопроєкт просувається так складно.

"Перед цим банківська система знущалася над PEP-ами. Це стосується не тільки теперішніх депутатів та міністрів, це стосується людей, які 30 років тому були нардепами чи міністрами. У 2020 році ухвалили цей закон, після чого практично всім членам родин банківська система просто відмовляла в обслуговуванні, закривала рахунки взагалі без пояснень", – сказав депутат.

У листопаді 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує довічний фінансовий моніторинг для чиновників і політиків. Зараз вони підпадатимуть під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.

Одним із "маяків" МВФ за новою кредитною програмою стало внесення змін до закону про запобігання легалізації доходів та фінансуванню тероризму "щодо запровадження посилених заходів належної перевірки політично значущих осіб" за стандартами FATF. Ці стандарти передбачають довічний фінмоніторинг чиновників.

За словами Арахамії, зараз Національний банк намагається впроваджувати ризик-орієнтований підхід до клієнтів, які є політично значущими особами, але виходить не дуже – не далі ніж минулого тижня одному з депутатів Верховної Ради закрили рахунки, мотивуючи це тим, що він PEP.