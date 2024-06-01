Вдалося домовитися: Російський суд пом'якшив обмеження, накладені на UniCredit

UniСredit (Фото: EPA)

Російський суд пом'якшив обмеження, накладені на італійський банк UniCredit, і дозволив йому запропонувати російські суверенні облігації як заставу замість інших активів і майна. Про це повідомляє Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У травні російський суд наклав арешт на активи другого за розміром у РФ європейського банку, UniCredit, на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні. UniCredit заявив, що арешт торкнувся лише частини активів російського підрозділу, а не всієї дочірньої компанії.

ЮніКредит Лізинг та ЮніКредит Гарант є дочірніми компаніями АТ "ЮніКредит Банк", російського підрозділу італійської групи.

Після арешту активів російський підрозділ UniCredit домовився з позивачем, компанією "РусХімАльянс", про те, що UniCredit передасть у заставу російські казначейські облігації ОФЗ (облігації федерального займу) ринковою вартістю близько 556 мільйонів доларів, повідомив суд.

"Це вважається пропорційним позовним вимогам, з урахуванням того, що ціна облігацій зазнає періодичних змін залежно від впливу різних зовнішніх ринкових факторів", – йдеться в повідомленні суду.

Договір застави ОФЗ пом'якшує умови чинних обмежень, зберігаючи водночас можливість примусового виконання рішення суду в майбутньому, відзначили в російському суді.

Санкції ЄС та розірвання договору щодо комплексу в Усть-Лузі

UniCredit Bank виступав одним з банків-поручителів за контрактом з німецькою компанією Linde на будівництво газопереробного комплексу в Усть-Лузі. Договір було розірвано у зв'язку з санкціями, введеними Євросоюзом у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну. Після цього РусХімАльянс звернувся до суду з претензіями до Linde, а також до Deutsche Bank і Commerzbank. У грудні 2022 року арбітраж у Санкт-Петербурзі заарештував активи Linde в Росії на суму 35 мільярдів рублів.

Робота UniCredit Bank у Росії

UniCredit Bank є найбільшим діючим іноземним банком у Росії після Raiffeisen Bank International і входить до числа 20 найбільших банків РФ за розміром балансових активів.

ЮніКредіт – найбільший російський банк з іноземним капіталом, і ним уже зацікавилися фінансові установи й компанії з РФ, які не потрапили під санкції та хотіли б отримати банківську ліцензію. Є також інтерес з Китаю, Туреччини та Індії.

UniCredit зазнала 1,85 млрд євро збитків від свого російського підрозділу, тому голова банку Андреа Орсель прагне укласти угоду, що б обмежила подальші фінансові втрати.

За словами джерел Bloomberg, Орсель розраховує, що Росія зрештою повернеться на глобальний ринок.