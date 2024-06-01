Удалось договориться: Российский суд смягчил ограничения, наложенные на UniCredit

UniСredit (Фото: EPA)

Российский суд смягчил ограничения, наложенные на итальянский банк UniCredit, и позволил ему предложить российские суверенные облигации как залог вместо прочих активов и имущества. Об этом сообщает Reuters.

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В мае российский суд наложил арест на активы второго по размеру в РФ европейского банка, UniCredit, на сумму 463 млн евро, что эквивалентно примерно 4,5% его активов в стране. UniCredit заявил, что арест затронул только часть активов российского подразделения, а не всю дочернюю компанию.

ЮНИКредит Лизинг и ЮНИКредит Гарант являются дочерними компаниями АО "ЮниКредит Банк", российского подразделения итальянской группы.

После ареста активов российское подразделение UniCredit договорилось с истцом, компанией "РусХимАльянс", о том, что UniCredit передаст в залог российские казначейские облигации ОФЗ (облигации федерального займа) рыночной стоимостью около 556 миллионов долларов, сообщил суд.

"Это считается пропорциональным исковым требованиям, с учетом того, что цена облигаций претерпевает периодические изменения в зависимости от влияния различных внешних рыночных факторов", – говорится в сообщении суда.

Контракт залога ОФЗ смягчает условия имеющихся ограничений, сохраняя при всем этом возможность принудительного выполнения решения суда в дальнейшем, отметили в российском суде.

Санкции ЕС и расторжение договора по комплексу в Усть-Луге

UniCredit Bank выступал одним из банков-поручителей по контракту с немецкой компанией Linde на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Договор был расторгнут в связи с санкциями, введенными Евросоюзом в ответ на военное вторжение России в Украину. После этого РусХимАльянс обратился в суд с претензиями к Linde, а также к Deutsche Bank и Commerzbank. В декабре 2022 года арбитраж в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в России на сумму 35 млрд рублей.

Работа UniCredit Bank в России

UniCredit Bank является крупнейшим действующим иностранным банком в России после Raiffeisen Bank International и входит в число 20 крупнейших банков РФ по размеру балансовых активов.

ЮниКредит – крупнейший российский банк с иностранным капиталом, и им уже заинтересовались финансовые учреждения и компании из РФ, не попавшие под санкции и желающие получить банковскую лицензию. Есть также интерес из Китая, Турции и Индии.

UniCredit понесла 1,85 млрд евро убытков от своего российского подразделения, поэтому глава банка Андреа Орсель стремится заключить соглашение, ограничивающее дальнейшие финансовые потери.

По словам источников Bloomberg, Орсель рассчитывает, что Россия в конце концов вернется на мировой рынок.