Євро подешевшав на 12 копійок: Який курс долара встановив НБУ на 18 жовтня

Курс євро знизився на 12 копійок, курс долара трохи підвищився

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Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 18 жовтня, курс гривні відносно долара впав на 1 коп. і складає 41,2351 за 1 долар.

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Стосовно євро національна валюта подорожчала на 12 коп. і становить 44,7937 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 17 жовтня, склав 41,04 грн, курс продажу – 41,51 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,66 грн, для продажу – 45,41 грн.