Евро подешевел на 12 копеек: Какой курс доллара установил НБУ на 18 октября

Курс евро снизился на 12 копеек, курс доллара немного повысился

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 18 октября, курс гривни по отношению к доллару упал на 1 коп. и составляет 41,2351 за 1 доллар.

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По отношению к евро национальная валюта подорожала на 12 коп. и составляет 44,7937 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 17 октября, составил 41,04 грн, курс продажи – 41,51 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,66 грн, для продажи – 45,41 грн.