Перерабатывающая промышленность и торговля уплатили больше налогов в бюджет Украины

Отрасли перерабатывающей промышленности и торговли составили более 32% всех налоговых поступлений

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За девять месяцев 2024 наибольшую долю в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины составили перерабатывающая промышленность и сфера торговли. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Таким образом, перерабатывающая промышленность составила 16,7% от общего сбора в сводный бюджет, а оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16%.

Отрасль государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования составила 11,3% сводного бюджета, отрасль финансовой и страховой деятельности – 10,9%.

Фото: Государственная налоговая служба

Наибольший рост уплаты налогов по сравнению с прошлым годом произошел в финансовой сфере – в 2,6 раза (84,7 млрд. грн).

Увеличилась доля налогов от оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – на 23,2% (37,9 млрд грн).

Перерабатывающая промышленность уплатила налогов на 19,6% (34,6 млрд грн) больше, чем в прошлом году, а профессиональная, научная и техническая деятельность – на 62,6% (21,5 млрд грн) больше, чем в 2023 году.