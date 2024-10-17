Переробна промисловість і торгівля сплатили найбільше податків до бюджету України

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За девʼять місяців 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України становлять переробна промисловість та сфера торгівлі. Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Таким чином, переробна промисловість склала 16,7 % від загального збору до зведеного бюджету, а гуртова й роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16 %.

Галузь державного управління й оборони, а також обов'язкового соціального страхування склала 11,3 % зведеного бюджету, галузь фінансової та страхової діяльності – 10,9 %.

Фото: Державна податкова служба

Найбільше зростання сплати податків порівняно з минулим роком відбулося у фінансовій сфері – у 2,6 раза (84,7 млрд грн).

Збільшилась також частка податків від гуртової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів – на 23,2% (37,9 млрд грн).

Переробна промисловість сплатила податків на 19,6% (34,6 млрд грн) більше, ніж минулого року, а професійна, наукова та технічна діяльність – на 62,6% (21,5 млрд грн) більше, ніж у 2023 році.