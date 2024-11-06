Євро в Україні подешевшав на 32 копійки після виборів у США: скільки коштує долар

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Який готівковий курс долара

У середу, 6 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 2 коп. і складає 41,24 грн. Курс продажу підвищився на 5 коп. — до 41,74 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,7 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,65 грн, максимальний – 41,9 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро впав на 32 коп. і становить 44,48 грн. Курс продажу знизився на 21 коп. — до 45,32 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,9 грн, максимальний – 45,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,9 грн, а максимальний – 45,65 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого опустився на 14 коп. і становить 9,92 грн. Курс продажу впав на 3 коп. — до 10,55 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,3 грн, максимальний – 10,11 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,23 грн, а максимальний – 11 грн.

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