Корупція у МСЕК. АРМА інвестує вилучені кошти у військові облігації

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Агентство з розшуку й менеджменту активів, що займається активами, отриманими злочинним шляхом (АРМА), планує використати вилучені в корупційних справах гроші на закупівлю військових облігацій. Ці кошти, конфісковані правоохоронцями у підозрюваних у корупційних схемах, пов’язаних із діяльністю МСЕК, можуть бути спрямовані на підтримку обороноздатності України.

Про це розповів Павло Великоречанін, заступник голови АРМА, в ефірі Громадського радіо 5 листопада. Він нагадав, що під час обшуків у фігурантів справ було виявлено значні суми готівки.

"31 жовтня Вищий антикорупційний суд арештував майно одного з підозрюваних (Тетяни Крупи.- Ред.), серед якого — $3,7 мільйона і 140 000 євро. Ми сподіваємося, що ці кошти передадуть до АРМА, й агентство зможе направити їх на купівлю військових облігацій, що стане внеском у зміцнення обороноздатності країни", — повідомив Великоречанін.

Згідно з його словами, за 2023 рік дохід АРМА від військових облігацій склав 195 мільйонів гривень, а загальний обсяг інвестицій у цей вид облігацій — 3,7 мільярда гривень. У 2024 році портфель військових облігацій, якими володіє агентство, зріс до 8 мільярдів гривень.

Він також додав, що в серпні АРМА придбало військових облігацій на суму 31 мільйон доларів, а у вересні — на 6 мільйонів євро. Очікується, що дохід від цих облігацій у 2024 році складе еквівалент 676 мільйонів гривень.

Окремо чиновник торкнувся питання щодо майна, яке може бути арештоване у справах про корупцію у МСЕК. За його словами, якщо це майно передадуть агентству, його можуть або продати, або передати в управління визначеному за конкурсом управителю. Проте остаточне рішення щодо передання майна залежатиме від слідчих і прокурорів, які ведуть справи.