ВАКС арештував майно очільниці Хмельницької обласної МСЕК на понад $3 млн

Тетяна Крупа під час обрання їй запобіжного заходу у суді. Фото: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на активи голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду, звернуло увагу Суспільне Хмельницький.

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За даними суду, арешт стосується готівкових коштів у різних валютах, документів на земельні ділянки, а також брендових прикрас та електронних гаджетів.

Серед арештованого майна: $3,17 мільйона, 140 000 євро та понад мільйон гривень, знайдених у її помешканні, а також додаткові кошти, вилучені в робочому кабінеті.

Крім цього, арешту підлягають проєктна документація на будівництво, банківські картки, медичні документи та інші особисті цінності. В ухвалі суду немає даних про арешт нерухомості та автомобілів.