ВАКС арештував майно очільниці Хмельницької обласної МСЕК на понад $3 млн
Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на активи голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду, звернуло увагу Суспільне Хмельницький.
За даними суду, арешт стосується готівкових коштів у різних валютах, документів на земельні ділянки, а також брендових прикрас та електронних гаджетів.
Серед арештованого майна: $3,17 мільйона, 140 000 євро та понад мільйон гривень, знайдених у її помешканні, а також додаткові кошти, вилучені в робочому кабінеті.
Крім цього, арешту підлягають проєктна документація на будівництво, банківські картки, медичні документи та інші особисті цінності. В ухвалі суду немає даних про арешт нерухомості та автомобілів.
- 3 й 4 жовтня, відбулися обшуки в оселі очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами й фіктивними діагнозами.
- Уже 5 жовтня голова МСЕК була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. У разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна. Хмельницька облорганізація Слуги народу заявила, що ініціює відкликання чиновниці з депутатської посади.
- 7 жовтня у Києві обрали запобіжний захід для Крупи – тримання під вартою з альтернативою застави у 500 млн грн (близько $12,1 млн).