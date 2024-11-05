ВАКС арестовал имущество главы Хмельницкой областной МСЭК более чем на $3 млн

Татьяна Крупа во время избрания ей меры пресечения в суде. Фото: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на активы главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении. Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, обратило внимание Суспільне Хмельницький.

По данным суда, арест касается наличных средств в разных валютах, документов на земельные участки, брендовых украшений и электронных гаджетов.

Среди арестованного имущества: $3,17 миллиона, 140 000 евро и более миллиона гривен, найденных в ее доме, а также дополнительные средства, изъятые в рабочем кабинете.

Кроме этого, аресту подлежат проектная документация на строительство, банковские карты, медицинские документы и другие личные ценности.