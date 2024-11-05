ВАКС арестовал имущество главы Хмельницкой областной МСЭК более чем на $3 млн
Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на активы главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении. Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, обратило внимание Суспільне Хмельницький.
По данным суда, арест касается наличных средств в разных валютах, документов на земельные участки, брендовых украшений и электронных гаджетов.
Среди арестованного имущества: $3,17 миллиона, 140 000 евро и более миллиона гривен, найденных в ее доме, а также дополнительные средства, изъятые в рабочем кабинете.
Кроме этого, аресту подлежат проектная документация на строительство, банковские карты, медицинские документы и другие личные ценности.
- 3 и 4 октября, прошли обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- 7 октября в Киеве избрали меру пресечения для Крупы – содержание под стражей с альтернативой залогу в 500 млн грн (около $12,1 млн).