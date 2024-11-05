Коррупция в МСЭК. АРМА инвестирует изъятые средства в военные облигации

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Агентство по розыску и менеджменту активов, занимающееся активами, полученными преступным путем (АРМА), планирует использовать изъятые по коррупционным делам деньги на закупку военных облигаций. Эти средства, конфискованные у подозреваемых в коррупционных схемах, связанных с деятельностью МСЭК, могут быть направлены на поддержку обороноспособности Украины.

Об этом рассказал Павел Великоречанин, замглавы АРМА, в эфире Громадського радио 5 ноября. Он напомнил, что во время обысков у фигурантов дел были обнаружены значительные суммы наличных денег.

"31 октября Высший антикоррупционный суд арестовал имущество одного из подозреваемых (Татьяны Крупы. - Ред.), среди которого — $3,7 миллиона и 140 000 евро. Мы надеемся, что эти средства передадут в АРМА, и агентство сможет направить их на покупку военных облигаций, что станет вкладом в укрепление обороноспособности страны",- сообщил Великоречанин.

Согласно его словам, за 2023 год доход АРМА от военных облигаций составил 195 миллионов гривен, а общий объем инвестиций в этот вид облигаций – 3,7 миллиарда гривен. В 2024 году портфель военных облигаций, которыми владеет агентство, вырос до 8 миллиардов гривен.

Он также добавил, что в августе АРМА приобрело военные облигации на сумму 31 миллион долларов, а в сентябре - на 6 миллионов евро. Ожидается, что доход от этих облигаций в 2024 году составит эквивалент в 676 миллионов гривен.

Отдельно чиновник коснулся вопроса об имуществе, которое может быть арестовано по делам о коррупции в МСЭК. По его словам, если это имущество будет передано агентству, его могут либо продать, либо передать в управление определенному по конкурсу управляющему. Однако окончательное решение о передаче имущества будет зависеть от ведущих дела следователей и прокуроров.