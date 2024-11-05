Коррупция в МСЭК. АРМА выявило первые активы фигурантов дел

Большое количество из выявленных активов было приобретено фигурантами именно во время полномасштабной войны РФ против Украины

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало первые активы пяти фигурантов уголовных производств о злоупотреблениях в МСЭК. Об этом сообщила глава Нацагентства Елена Дума.

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Нацагентство привлечено к выявлению и розыску активов работников медицинских учреждений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ВЛК и МСЭК, привлеченных к коррупционным схемам. В частности, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения статуса человека с инвалидностью лицами призывного возраста, что давало возможность избежать призыва на военную службу.

Работники АРМА уже разыскали первые активы пятерых фигурантов этих уголовных производств и их окружения. В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса.

Кроме того, инспекторы АРМА обнаружили корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.

Отмечается, что большое количество выявленных активов было приобретено фигурантами именно во время полномасштабной войны РФ против Украины и оформлено на близких им лиц. Информация о выявленных активах уже передана в соответствующие правоохранительные органы.