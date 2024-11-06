Евро в Украине подешевел на 32 копейки после выборов в США: сколько стоит доллар

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Каков наличный курс доллара

В среду, 6 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2 коп. и составляет 41,24 грн. Курс продаж повысился на 5 коп. — до 41,74 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,7 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,65 грн, максимальный – 41,9 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро упал на 32 коп. и составляет 44,48 грн. Курс продаж снизился на 21 коп. — до 45,32 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,9 грн, максимальный – 45,2 грн. Для продажи минимальный курс – 44,9 грн, а максимальный – 45,65 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого опустился на 14 коп. и составляет 9,92 грн. Курс продажи упал на 3 коп. — до 10,55 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,3 грн, максимальный – 10,11 грн. Для продажи минимальный курс – 10,23 грн, а максимальный – 11 грн.

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