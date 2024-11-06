С началом 2025 года вводятся новые правила оформления договора международного страхования "Зеленая карта" (ЗК) для украинских водителей.

Ключевые – переход на электронный формат "Зеленой карты", возможность для страховых компаний самостоятельно определять размер страховой премии и невозможность заключения договоров международного страхования с началом действия в день их заключения.

О том, что должны знать украинские водители, которые пересекли или планируют пересечь европейскую границу, о новых правилах международного страхования – в интервью LIGA.net с директором Бюро "Зеленая карта" Александром Салайчуком.

"Зеленую карту" нужно оформлять заранее

Водители привыкли, что "Зеленую карту" можно оформить на границе и страховка сразу становится действительной. С нового года это нельзя будет сделать в принципе? Или все-таки можно, но действовать ЗК начнет на следующий день? Объясните здесь процедуру. Водитель сможет пересечь границу с только что оформленным договором ЗК или без договора вообще? Какие здесь риски, последствия для водителя? Есть ли штраф за отсутствие ЗК?

Теперь стоит заранее оформлять "Зеленую карту". Так как уже с 1 января оформленный непосредственно перед пересечением границы договор начнет действовать только на следующий день после его заключения. В день оформления договор не предоставляет страховое покрытие для поездок за границу.

У водителя, для того чтобы въехать на территорию стран-членов системы "Зеленая карта", должен быть действителен сертификат для въезда. Без него водитель может быть не допущен к въезду в другое государство.

В целом за отсутствие страхового сертификата "Зеленая карта" в странах системы предусмотрены штрафные санкции. Размеры таких штрафов могут быть достаточно высокими. В европейских странах варьируются от 150 до 1000 евро.

Кроме того, в случае ДТП без соответствующего страхового покрытия водитель не только понесет ответственность за отсутствие обязательного страхования, но и будет самостоятельно возмещать ущерб.

А вообще пошаговые действия, чтобы воспользоваться ЗК, разнятся в разных странах или они одинаковы?

Основные шаги обычно стандартные. Хотя в деталях могут быть отличия. Общий алгоритм действий таков: